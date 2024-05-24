Мобилизация в Украине. Какие данные нужно обновить военнообязанным и когда дедлайн

Какие данные нужно обновить?

Военнообязанные должны до 16 июля прежде всего уточнить:

адрес проживания;

контактный номер телефона;

адреса электронной почты (при наличии);

До какого числа нужно обновить данные по новому закону о мобилизации?

Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Военнообязанные должны обновить данные в течение 60 дней, то есть до 16 июля 2024 года.

"В этот период обновить данные должны все, даже те, кто уже делал это в 2024 или раньше до 18 мая 2024 года", - отмечают в Минобороны.



Для граждан Украины, снятых с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, будет предусмотрен другой порядок обновления данных.

Новый закон о мобилизации в Украине

С 18 мая в Украине начал действовать новый закон о мобилизации в Украине. В связи с этим все военнообязанные с 18 до 60 лет должны обновить свои данные.

Сделать это, как отмечают в Минобороны, можно несколькими способами. А именно:

В Украине:

в ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете или по месту жительства;

в ЦПАУ;

через электронный кабинет военнообязанного Резерв+.

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