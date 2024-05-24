Мобилизация в Украине. Какие данные нужно обновить военнообязанным и когда дедлайн

Военнообязанным в Украине напомнили, какие именно данные обязательно нужно обновить с 18 мая. Также названа дата, до которой это нужно сделать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
Военнообязанные должны до 16 июля прежде всего уточнить:
Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Военнообязанные должны обновить данные в течение 60 дней, то есть до 16 июля 2024 года.
"В этот период обновить данные должны все, даже те, кто уже делал это в 2024 или раньше до 18 мая 2024 года", - отмечают в Минобороны.
Для граждан Украины, снятых с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, будет предусмотрен другой порядок обновления данных.
С 18 мая в Украине начал действовать новый закон о мобилизации в Украине. В связи с этим все военнообязанные с 18 до 60 лет должны обновить свои данные.
Сделать это, как отмечают в Минобороны, можно несколькими способами. А именно:
В Украине:
За границей:
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