Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"

В Украине во время действия военного положения мужчин призывного возраста могут забронировать от мобилизации. Это правило, в частности, распространяется на работников критически важных предприятий, некоторых госслужащих и т.д.
РБК-Украина в материале ниже говорит, кто имеет право на бронь во время мобилизации.
При подготовке материала использовались: постановления Кабмина №76 и №520, закон 3633-IX, пресс-служба Минстратегпрома, пресс-служба Минэкономики.
Согласно действующим правилам, можно забронировать сотрудников, работающих на:
Количество военнообязанных, подлежащих бронированию, должно составлять 50% от количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка. В случае обоснованной потребности это количество может превышать 50%.
К предприятиям, учреждениям и организациям топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго, не применяется ограничение количества военнообязанных, подлежащих бронированию.
Также в январе этого года был изменен порядок бронирования работников предприятий, критически важных для оборонно-промышленного комплекса Украины (ОПК). Были сняты ограничения на количество забронированных и по любым военно-учетным специальностям.
Что касается госслужащих, то для них с новым законом о мобилизации правила бронирования изменятся. Следовательно, оно гарантированно остается у топ-чиновников категории "А", глав областных, районных советов, а также сельских, поселковых, городских глав.
При этом госслужащие категорий "Б" и "В" будут бронироваться всего на 50%. То есть люди, возглавляющие определенные департаменты, некоторые подразделения уже могут быть мобилизованными. В частности, исполнители в госструктурах также могут быть мобилизованы.
Вместе с тем бронь будут по-прежнему иметь представители органов государственной власти, других госорганов - Нацполиции, НАБУ, ГБР, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, судьи, а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
Отметим, что на днях правительство передало функции утверждения списков забронированных от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны Украины.
Согласно новым изменениям, центральные органы исполнительной власти после проверки списков забронированных от предприятий будут подавать их на согласование в Минобороны. Хотя раньше эта функция согласования списков забронированных принадлежала Генштабу.
Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Министерства экономики.
Стоит напомнить, что уже с 18 мая вступит в силу новый комплексный закон о мобилизации, предусматривающий изменения в законодательстве, в частности, бронировании военнообязанных. Параллельно этому власти разрабатывают новую модель брони работников. Так, сейчас в Раде рассматривают две модели экономического бронирования. Одна из них отталкивается от минимальной зарплаты, которая должна уплачиваться, чтобы налоги с нее составляли 35 тысяч грн (чтобы хватало на минимальную зарплату, на удержание бойца), а другая модель предусматривает получение квот не зависимо от индустрии.
Поэтому, чтобы в этот переходный период предотвратить остановку критически важных для экономики предприятий и с целью обеспечения потребностей обороны и населения, Кабмин 7 мая решил продлить сроки действующих бронирований еще на месяц. В дальнейшем предприятия смогут бронировать работников уже по обновленным правилам.
Важно. Согласно документу, отсрочка автоматически продлевается на один месяц для тех, у кого не истек его срок на момент принятия постановления.
Напомним, ранее мы писали, что железнодорожникам продлили бронирование от мобилизации.
Также РБК-Украина объясняло, что делать в тех случаях, когда пришла повестка, но есть бронь.
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