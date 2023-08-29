RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мобилизация в Украине "для всех": у Буданова назвали топ-5 новых фейков Кремля

Фото: ГУР предупредило о новых фейках Кремля (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Кремле утвердили тему нового этапа информационной войны против Украины. В частности, российские пропагандисты будут продвигать фейки о "массовой мобилизации" и "безуспешном контрнаступлении ВСУ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщили в ГУР, 25 августа в администрации российского диктатора Владимира Путина состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах.

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, вовлеченных в проведение операций в информационной сфере.

Темой совещания было утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.

По данным разведки, в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании следующих тем и нарративов:

1. "Массовая мобилизация":

  • якобы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;
  • якобы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.

2. "Уныние украинских партнеров в возможности победы":

  • мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории";
  • фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США по поддержке его на предстоящих выборах президента Украины.

3. "Украинское контрнаступление не имеет успехов":

  • якобы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;
  • якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины;
  • поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.

4. "Тотальная коррупция":

  • якобы государство не борется с коррупцией - "бюджет разворовывается, закупки не производятся";
  • якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.


5. "Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях:

  • якобы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;
  • "развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;
  • "свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ;
  • "Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;
  • украинские власти якобы "сдают" Купянск.


"Чтобы не поддаваться враждебной пропаганде, Главное управление разведки Министерства обороны Украины упорно призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации!", - подчеркнули в ГУР.

Российские фейки и пропаганда против Украины

Недавно в ГУР Минобороны отметили, что российские политтехнологи подготовили новый раунд дезинформационной кампании, нацеленной на международную дискредитацию нашей страны, и разжигание внутриполитических раздоров.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, РФ на нынешнем этапе нацелила свою пропаганду на попытку разрушения внутреннего единства украинского общества и доверия между Украиной и союзниками.

В середине августа в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили о том, что россияне запустили очередную ИПСО в социальных сетях в попытке разжечь ненависть к жителям Львовской области.

Помимо этого в сети распространяется информация, что якобы бывший президент США Ричард Никсон предусмотрел американскую войну в Украине. Однако это - фейк.

Кроме того, недавно российские СМИ распространили ошибочные данные о том, что украинских беженцев в странах Евросоюза якобы собираются мобилизовывать в ряды ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КремльфейкиГУРВойна России против Украины