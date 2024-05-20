ua en ru
Пн, 20 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мобилизация в Украине. С 18 июля повестки начнут рассылать по почте

Украина, Понедельник 20 мая 2024 14:03
UA EN RU
Мобилизация в Украине. С 18 июля повестки начнут рассылать по почте Фото: Повестки для мобилизации будут отправлять по почте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. Повестки в ТЦК начнут присылать через 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации, то есть с 18 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 мая 2024 г. №560.

Согласно документу, резервисты и военнообязанные в течение 60 дней после объявления мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные (адрес места жительства, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии) и другие персональные данные) через ЦНАУ, электронный кабинет или ТЦК по месту своего пребывания или местонахождения.

Установлено, что повестка о вызове в ТЦК с уведомлением о вручении на адрес места жительства может быть направлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в том числе адреса места жительства.

"В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется на его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства", - говорится в документе.

Надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки средствами почтовой связи являются:

  • день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине, усиливающий мобилизационные мероприятия.

Кабинет министров в последние дни принял пакет постановлений, которыми были утверждены порядки мобилизации и воинского учета.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Мобилизация в Украине
NEWS
ВСУ на 60% контролируют Волчанск, однако штурмы не прекращаются, - ОВА
ВСУ на 60% контролируют Волчанск, однако штурмы не прекращаются, - ОВА
DAILY
5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина 5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны