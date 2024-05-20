Мобилизация в Украине. С 18 июля повестки начнут рассылать по почте

Кабинет министров утвердил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. Повестки в ТЦК начнут присылать через 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации, то есть с 18 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 мая 2024 г. №560 .

Согласно документу, резервисты и военнообязанные в течение 60 дней после объявления мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные (адрес места жительства, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии) и другие персональные данные) через ЦНАУ, электронный кабинет или ТЦК по месту своего пребывания или местонахождения.

Установлено, что повестка о вызове в ТЦК с уведомлением о вручении на адрес места жительства может быть направлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в том числе адреса места жительства.

"В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется на его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства", - говорится в документе.

Надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки средствами почтовой связи являются: