Мобілізація в Україні: відповіді на головні питання

Як відбуватиметься мобілізація наступними тижнями? Чи відрізняється нинішня кампанія від початку мобілізації в лютому?

Заходи мобілізації людських і транспортних ресурсів проводяться відповідно до указу президента України №65/2022 "Про загальну мобілізацію", закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у визначених планами обсягах і термінах без зривів.

Усі напевно пам’ятають, які великі черги вишиковувались з числа добровольців перед районними територіальними центрами комплектування (РТЦК) та соціальної підтримки на початку російського повномасштабного вторгнення. В першу чергу йшли високомотивовані та патріотично налаштовані громадяни. А також резервісти оперативного резерву першої черги та звичайні добровольці з досвідом та без досвіду військової служби.

Враховуючи необхідність якості комплектування військових частин бойового складу, виникла потреба в наборі фахівців дефіцитних спеціальностей з досвідом проходження військової служби.

Чи є якийсь пріоритет щодо призову на військову службу? Кому слід чекати на повістки в першу чергу? Як відбувається мобілізація військовозобов'язаних без досвіду служби?

Призов по мобілізації є обов’язковим для військовозобов’язаних. Водночас, в першу чергу надається перевага мотивованим, з високими морально-діловими якостями та відповідною підготовкою громадянам.

Для комплектування бойових військових частин - обов’язковою вимогою є наявність досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Тих, хто не служив, призивають до навчальних центрів, щоб пройти курси з метою їх підготовки за необхідними спеціальностями.

Як відбувається мобілізація добровольців з воєнним досвідом, що не дочекалися повістки і за власним бажанням звертаються до військкоматів?

Вони звертаються до РТЦК або до військової частини, яку обрали, і призиваються туди. Військовозобов’язані, що мають досвід військової служби або залучались на навчальні збори раніше, можуть бути направлені відразу до військових частин.

Чи мобілізують добровольців без досвіду служби?

Непідготовлені військовозобов’язані, без досвіду проходження військової служби або підготовки на навчальних зборах, направляються для підготовки. Вони навчаються у спеціалізованих центрах (полігонах), на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації при ВВНЗ (офіцери запасу).

Чи поширена практика вручення повісток на блокпостах або в людних місцях, наприклад, в метро, чергах на заправку та інших місцях? Чи не суперечить це законодавству?

Вручення повісток проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, незалежно від форми підпорядкування і власності.

Окрім того, повістки можуть вручатися посадовими особами територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки за місцем проживання, за місцем роботи, а також на вулиці, на блокпостах тощо.

В законі не заборонено вручення повістки в будь-якому місці після встановлення особи. В повістці визначається дата та час прибуття до територіального центру для проходження медичного огляду.

Чи означає отримання повістки, що особу мобілізують?

Ні, не означає. Є різні випадки. Виклик - це перевірка облікових даних в першу чергу та проходження медичного огляду для визначення придатності.

Яка відповідальність загрожує за те, що військовозобов'язаний отримав повістку, але не відвідав військкомат? Як відбувається процес притягнення до відповідальності? Які штрафи та коли настає кримінальна відповідальність, що загрожує позбавленням волі?

Якщо особа не з'явиться за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у воєнний час, це тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень).

Національна поліція має право затримувати військовозобов'язаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до територіального центру комплектування (ст. 259 та 262 КУАП, ч. 3 ст. 38 закону "Про військовий обов'язок і військову службу").

Окрім того, ст. 336 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та на службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Які категорії не підлягають мобілізації?

Не підлягають призову на службу під час мобілізації:

заброньовані за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями;

визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням комісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

народні депутати України.

З повним переліком категорій, що не підлягають мобілізації, можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна "До армії не заберуть. Хто не підлягає призову на військову службу".