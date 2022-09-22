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Мобилизация и ядерный шантаж РФ - это угроза для всей Европы, - Подоляк

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Решение российского диктатора Владимира Путина мобилизировать 1 млн россиян для войны в Украине и ядерный шантаж - прямая угроза Польше, странам Балтии и всей Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Желание России мобилизовать миллион человек, перестроить экономику на военные рельсы и зарядить эту толпу ядерной человеконенавистнической пропагандой - прямая угроза Польше, странам Балтии и всей Европе", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что есть один способ остановить россиян.

"Единственный способ остановить эту орду - предоставить Украине больше тяжелого оружия. Сейчас", - добавил он.

Напомним, что вчера Путин объявил "частичную" мобилизацию в России. Позже опубликовали указ президента РФ, однако в нем отсутствовал седьмой пункт.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что это информацию "для служебного пользования" и намекнул, что она связана с количеством мобилизированных.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют 300 тысяч резервистов.

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