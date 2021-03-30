Мобілізація за добу: Рада схвалила закон про резервістів

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №3553 про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Цей закон дозволить у разі потреби за добу мобілізувати резервістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 256 нардепів.
Для резервістів вводять новий вид служби. Цей інструмент дозволить дуже оперативно протягом доби в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави залучити вже існуючий резерв.
У цей резерв військ увійде невелика група громадян, які вже відслужили й мають бойовий досвід.
Крім того, в законі прописане вдосконалення порядку здійснення військового обліку призовників, у тому числі ведення військового обліку резервістів.
Буде запроваджено електронний програмний продукт - автоматизовану систему "Оберіг", яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі.
Відповідно до закону, резервісти повинні будуть відвідувати центри комплектації регулярно.
Порушення правил військового обліку пропонують карати штрафом від 510 до 850 гривень, за повторне порушення - 850-1700 гривень.
Відповідно до закону, порушення мобілізаційної підготовки хочуть штрафувати на 1700-3400 гривень для громадян, на 3400-5100 гривень - для посадових осіб, а при можливому повторному порушенні загрожують штрафи від 3400 до 5100 гривень (для громадян) і від 5100 до 8500 гривень (для посадових осіб);
За умисне псування або втрату військово-облікових документів будуть штрафувати від 510 до 850 гривень, а при повторних випадках - від 850 до 1700 гривень.
Нові правила торкнуться усіх жителів країни.
Нагадаємо, 15 вересня народні депутати підтримали цей законопроект у першому читанні.
Як писало РБК-Україна, в кінці січня комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді остаточно схвалити цей закон.