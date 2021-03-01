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Мобілізація за добу. Рада хоче ухвалити закон щодо резервістів

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 20:51
Мобілізація за добу. Рада хоче ухвалити закон щодо резервістів Фото: військові (zoda.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Верховна рада планує у другому читанні підтримати законопроект №3553 про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Цей законопроект дозволить у разі необхідності за добу мобілізувати резервістів.

Про це на брифінгу в Києві розповів глава комітету Ради з питань нацбезпеки, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич.

"Законопроект стосується введення нового виду служби для резервістів. Цей інструмент дозволить дуже оперативно протягом доби у разі загострення ситуації на фронті чи порушення кордонів держави залучити вже існуючий резерв", - пояснив нардеп.

Завітневич додав, що до цього резерву військ увійде невелика група громадян, які вже відслужили та мають бойовий досвід.

Крім того, цей законопроект пропонує вдосконалити порядок здійснення військового обліку призовників, в тому числі ведення військового обліку резервістів.

"Буде запроваджено електронний програмний продукт, - це автоматизована система "Оберіг", яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі", - сказав він.

Нагадаємо, 15 вересня народні депутати підтримали цей законопроект у першому читанні. Документ також передбачає збільшення розміру штрафів за ухиляння від військової служби.

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