Мобилизация в России повысила угрозу для Украины: в ВСУ назвали причину

Уровень угрозы для Украины вырос на фоне мобилизации в России, в рамках которой призвали около 310 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в эфире телемарафона.

"Такое количество (310 тысяч мобилизованных РФ, - ред.) увеличило нам угрозу. Это не просто слова, это новые бригады, новые батальоны, прошедшие подготовку. Это пополнение, которого так ожидала российская армия, потому что она была фактически истощена", - отметил он.

Также Сырский рассказал, что новообразованные российские подразделения имеют лучший уровень подготовки, чем те, которые были отправлены на фронт в первые дни полномасштабного вторжения.