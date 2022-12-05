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Мобилизация в России повысила угрозу для Украины: в ВСУ назвали причину

Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (armyinform.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Уровень угрозы для Украины вырос на фоне мобилизации в России, в рамках которой призвали около 310 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в эфире телемарафона.

"Такое количество (310 тысяч мобилизованных РФ, - ред.) увеличило нам угрозу. Это не просто слова, это новые бригады, новые батальоны, прошедшие подготовку. Это пополнение, которого так ожидала российская армия, потому что она была фактически истощена", - отметил он.

Также Сырский рассказал, что новообразованные российские подразделения имеют лучший уровень подготовки, чем те, которые были отправлены на фронт в первые дни полномасштабного вторжения.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия уже начала проводить подготовку к очередной волне мобилизации. Она пройдет в начале 2023 года.

Как известно, в конце октября Минобороны России заявляло о прекращении так называемой "частичной мобилизации", которую диктатор Владимир Путин объявил в сентябре.

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