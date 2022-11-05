Мобилизация России не поможет: оценка ISW

"Проблема с российской военной кампанией в том, что она была неполноценной. И Россия не может ничего исправить в короткий и средний период времени. Мобилизация дала им какие-то силы, чтобы укрепить свою оборону, помогла приостановить наступление ВСУ. Но она не будет эффективной в долгосрочной перспективе. Потому что эти силы плохо подготовлены, некоторые даже не попадали на полигоны перед отправкой на фронт", - сказала Степаненко.

Она отметила, что часть этих людей деморализована, они не хотят воевать. Есть сильное предубеждение против мобилизации. Даже эта частичная мобилизация стоила Путину дорогую цену. Не известно, как он будет продолжать ее дальше, с учетом отрицательной реакции, которую она вызвала.

Екатерина Степаненко уточнила, что в то время как мобилизация позволила укрепить определенные позиции, она не решила проблемы в долгосрочной перспективе. Бросая все более плохо подготовленных солдат на передовую, не исправить проблему с логистикой, плохим командованием, когда генералы армии на передовой лично командуют локальными наступательными операциями. Это точно не исправит российскую военную бюрократию и нехватку осведомленности о событиях на линии фронта.

"Я считаю, что Россия может вернуться к "добровольческим батальонам", как она это делала летом, чтобы восполнить потери в существующих частях или создавать новые. Потенциально также РФ может рекрутировать мигрантов из Средней Азии или вербовать людей среднеазиатских стран. Но я не вижу, как Россия может исправить ситуацию в целом, без тренировки новых солдат перед их отправкой на фронт", - подытожила аналитик.