Мобилизация по-новому. Какие правила работают уже сейчас и что изменится с мая

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Мобилизация с 25 лет: когда начнут выдавать повестки

Этот законопроект приняли еще в мае 2023 года. В июне его подписал спикер Рады Руслан Стефанчук и документ передали на подпись президенту. Но Владимир Зеленский десять месяцев не подписывал закон.

В ноябре в Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) объясняли это чувствительностью вопроса, так как снижение призывного возраста позволяет мобилизовать больше молодежи. В итоге свою подпись президент поставил только 2 апреля 2024-го. Закон получил номер 3127-IX.

Согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. До этого могли мобилизовать только тех, кому исполнилось 27 лет. То есть украинцы в возрасте 18-27 лет могли быть привлечены к службе только добровольно и на контрактной основе. Соответственно, теперь пригодных по состоянию здоровья молодых людей переводят с учета призывников на учет военнообязанных.

Примечательно, что мобилизация с 25 лет есть и в большом законе №10449, принятом накануне во втором чтении. Но ему еще предстоит пройти процедуру подписания.

Изменения по призывному возрасту были опубликованы в "Голосе Украины" 3 апреля и, соответственно, вступили в силу с 4 числа. Территориальные центры комплектования (ТЦК) начнут выдавать повестки украинцам, достигшим 25-летия.

"Для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов", - отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Некоторые ТЦК заранее сообщили о том, какие документы нужно иметь для уточнения данных: паспорт, ИНН, военно-учетный билет, медицинские документы и так далее. При наличии медицинских показаний нужен вывод врачебной комиссии и полная история болезни. Если есть основания для отсрочки, тоже необходимы подтверждающие документы.

Цифровизация армии. Что такое "Оберег" и зачем нужен е-кабинет

Закон №3549-IX о порядке обработки и использования данных в реестрах для воинского учета вступил в силу тоже 4 апреля. Его еще называют законом о цифровизации армии.

Во-первых, запускается Электронный кабинет военнообязанного. С его помощью можно будет обновлять учетные данные из любой локации, не посещая военкомат. Как заявила замминистра обороны Екатерина Черногоренко, запуск е-кабинета планируется на лето.

"Мы полагаем, что это будет такой сервисный подход к военнообязанным", - добавила она.

Через е-кабинет можно будет актуализировать информацию и понять, какие данные находятся в системе "Оберег", доступной работникам ТЦК, полиции и пограничникам. Военнообязанный сможет самостоятельно направлять запросы в реестры, получать ответы и фактически дополнять свою электронную карту. Цель сервиса - убрать очереди из военкоматов и необходимость подавать документы в бумажном виде.

Регистрация е-кабинета будет исключительно добровольной. Также известно, что в новом законе о мобилизации отказались от рассылки электронных повесток.

Во-вторых, более совершенное взаимодействие других реестров с "Оберегом". Это позволит ТЦК получить больше данных о военнообязанных, а также исключит выдачу повесток по ошибке и необходимость дополнительно посещать военкомат.

"Оберег" собирает данные украинцев в возрасте 18-60 лет (призывников, военнообязанных и резервистов). В систему вносятся:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство

место жительства и пребывания

семейное положение (наличие детей)

образование, профессия и место работы

состояние здоровья и другие данные

На базе "Оберега" планируется запуск процедуры электронного бронирования от мобилизации и выдача электронных военных билетов.

В-третьих, военные смогут подавать онлайн заявление на получение статуса УБД (участника боевых действий). Это будет быстрая и оперативная процедура, не требующая ожидания в несколько недель. В воинских частях обязаны будут сформировать справку об участии в боевых действиях в течение 5 дней после того, как военный выполнил боевой приказ.

Статус будет автоматически предоставлен после формирования выписки вместе с электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом). Удостоверение по желанию будет выдаваться в электронной или бумажной форме. Ожидается, что летом для военных запустят приложение "Армия+" с целой экосистемой сервисов. Сначала будут доступны два сервиса, один из которых - удостоверение УБД.

Отдельным пунктом закон разрешил размещение украинских военных IT-систем в облачных хранилищах стран НАТО. Это улучшит их защиту, обмен данными с союзниками, а также позволит высвободить средства ПВО, которые прикрывают дата-центры, для военных нужд.

Отмена статуса "ограниченно пригодный" и повторная комиссия

На прошлой неделе в "Голосе Украины" опубликовали закон №3621-IX о правах военных на социальную защиту. Но вступит в силу он только через месяц, 4 мая. И касается он в том числе процессов мобилизации.

В частности, больше не будет статуса "ограниченно пригодных". То есть украинцев с таким статусом обяжут пройти повторную комиссию, после чего их признают либо пригодными, либо не пригодными к службе. И сделать это нужно в течение 9 месяцев (фактически до конца 2024 года).

Проблема в том, что подзаконные акты еще не привели в соответствие с законом. Министерство обороны готовит приказ №402 о ВВК, пока его нет, медики не имеют необходимых критериев. Пока неизвестно, когда приказ появится и что в нем будет.

Предполагается, что в итоге могут быть не два, а пять статусов: непригодный с исключением с учета; непригодный с пересмотром через 6-12 месяцев; временно непригодный (например, на период лечения); пригодные для службы в тылу, вузах, ТЦК и частях обеспечения; пригодные. Как заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, список диагнозов, на основании которых будет пересмотр, определят в ближайшее время.

Кроме того, военным разрешено непрерывно пребывать на лечении за границей до 12 месяцев. До этого каждые четыре месяца нужно было проходить комиссию в Украине. А еще разрешается брать единоразовый отпуск в связи с рождением ребенка.

Также норма о выплате 15 млн гривен семье погибшего военного устанавливается на уровне закона.

Досрочные звания и командировки

Помимо законов, в апреле президент Владимир Зеленский подписал два указа, которые касаются положений о службе в Вооруженных силах Украины. В частности, теперь женщины принимаются на контракт и проходят службы наравне с мужчинами (кроме случаев, предусмотренных законами по вопросам охраны детства и материнства).

Солдата или матроса могут досрочно повысить до старшего солдата (старшего матроса) при назначении на должность, по которой это звание предусмотрено штатным расписанием.

Военнослужащие рядового, сержантского старшинского и младшего офицерского состава в порядке поощрения могут досрочно второй раз получить очередное звание, если служат на соответствующей должности. Сержанты и старшины (на контракте или мобилизованные) с боевым опытом не менее 3 месяцев и исполнением офицерских обязанностей, принимаются на офицерский контракт с присвоением звания младшего лейтенанта.

При это не позднее 6 месяцев после отмены военного положения необходимо пройти дополнительную офицерскую подготовку. Если обязательство будет нарушено, их уволят на невыполнение условий контракта.

Часть изменений касается командировок в военно-гражданские администрации (ВГА). По желанию военнослужащие могут быть направлены в такие администрации. Для этого руководство ВГА направляет в Минобороны запрос об основных требованиях на вакансии. И уже министерство определяет, кого откомандируют. Окончательное решение за министром обороны.

Командировка оформляется приказом после согласования с Антитеррористическим центром СБУ или командованием Объединенных сил. Также президентский указ предусматривает, что мобилизованных могут направлять за границу на обучение, подготовку и повышение квалификации.

Кроме того, теперь срочники смогут подать рапорт на мобилизацию. А те, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе, подлежат увольнению с военной службы.

Штрафы, набор осужденных и большой закон. Как еще изменится мобилизация

На этой неделе первое чтение прошли еще два интересных законопроекта. Один из них предусматривает повышение в несколько раз штрафов за уклонение от мобилизации.

Отметим, сейчас штрафы за нарушение правил воинского учета (сроки постановки на учет и обновление персональных данных) составляют от 850 до 1700 гривен. Проект предлагает поднять их:

в мирное время - от 3 400 до 5 100 гривен

за повторное нарушение или в военное время - от 17 000 до 25 500 гривен

Также вырастут штрафы за уклонение от мобилизации (отказ от повестки или неявка по ней в военкомат) с нынешних 3 400 - 8 500 гривен:

в мирное время - от 5 100 до 8 500 гривен (граждане), от 17 000 до 34 000 гривен (должностные и юридические лица)

в военное время - от 17 000 до 25 500 гривен и от 34 000 до 59 000 гривен соответственно

Примечательно, что правительственный проект предлагал ввести уголовную ответственность за отказ проходить ВЛК, но профильный комитет отказался и в первом чтении документ прошел без этой нормы. Отметим, за уклонение от призыва во время мобилизации все равно грозит срок от 3 до 5 лет.

Подробнее читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Другой законопроект касается мобилизации осужденных. Он тоже прошел первое чтение, пока не известно, когда будет второе и когда закон вступит в силу.

Предварительно, осужденные смогут мобилизоваться только добровольно. Но только те, кто отвечает требованиям к прохождению службы в отдельных специализированных подразделениях и воинских частях.

При этом одного желания мало. Для начала осужденный должен подать заявление в учреждение, где отбывает наказание. После этого он проходит медицинский осмотр в тюрьме, затем данные попадают в ТЦК и воинская часть рассматривает возможность мобилизации. После решения ТЦК проходит военно-врачебная комиссия, и если здоровье заключенного отвечает требованиям, его заявление поступает в суд. Который выносит решение об условно-досрочном освобождении.

Административный надзор за таким мобилизованным возлагается на командира воинской части. Попасть в ряды Вооруженных сил не смогут:

осужденные за преступления против основ нацбезопасности Украины

осужденные за умышленное убийство двух или более лиц (или с изнасилованием)

осужденные за сексуальное насилие

имеющие судимость по статьям 152 - 156-1 (сексуальные преступления), 258 - 258-6 (терроризм), части 4 ст. 286-1 (смертельное пьяное ДТП), если они не погашены

Если условно-досрочно освобожденный уклоняется от службы, ему грозит срок от 5 до 10 лет. Примечательно, что таким мобилизованным не будет предоставляться ежегодный отпуск или отпуск по семейным обстоятельствам. Увольнение со службы - на общих основаниях (по состоянию здоровья или демобилизации) или новый приговор к тюремному сроку.

Главные изменения, которые касаются мобилизации в Украине, будут тогда, когда президент подпишет большой закон, а его положения вступят в силу.

Отметим, в нем нет демобилизации через 36 месяцев, но есть перечень оснований для увольнения со службы (по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья и т.д.). Также украинцев обяжут носить при себе военные билеты, предъявлять их по требованию ТЦК и в течение 60 дней уточнить учетные данные в военкоматах. А за уклонение от мобилизации смогут временно лишать права на управление транспортным средствам.

Подробнее об этом и не только читайте в отдельном материале "Закон о мобилизации принят. Краткий пересказ основных нововведений".