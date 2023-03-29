Мобилизация в оккупации. Кого Украина не будет считать предателем: ответ омбудсмена

"Человек должен сдаться в плен самостоятельно. Только после этого мы понимаем, что человек не принимал участия в вооруженной агрессии против нашего государства. До этого времени, если человек с автоматом находился на передовой, установить факт, что его принудительно мобилизовали и человек не хотел брать в этом участие достаточно сложно. Но мы сейчас нарабатываем какие-то варианты, как можно это делать. По крайней мере, теоретически", - пояснил Лубинец.

В свою очередь омбудсмен отметил, что мобилизация на оккупированных территориях один из пунктов так называемой деятельности российских захватчиков.

"Мы получаем информацию (касательно мобилизации оккупантами - ред.) из всех регионов, которые под оккупацией и я беру в пример свой родной город - Волноваха, его 12 марта окончательно оккупировала российская армия. И период, когда мы увидели первого мобилизованного из Волновахского района, это был конец мая. Всего-навсего три месяца. Для них очень важно именно мужчин забрать на войну. Это якобы такой окончательный разрыв людей с Украиной", - отметил Лубинец.

На уточняющий вопрос, может ли считаться принудительная мобилизация геноцидом, он заявил: "Это и считается геноцидом".

Напомним, ранее мы писали о принудительной мобилизации заключенных мужчин на оккупированных территориях Луганской области.

Добавим, также сообщалось, что на территории ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации, во время которой на войну забирают даже "непригодных и мужчин и іех, которые имели отсрочку".

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