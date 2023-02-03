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Не мобилизация. МВД формирует бригады для освобождения Донбасса и Крыма: как записаться

Фото: МВД формирует дополнительные штурмовые бригады (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина готовится возвращать временно оккупированные Луганскую, Донецкую области и Крым. С этой целью МВД формирует дополнительные штурмовые бригады, к рядам которых каждый может присоединиться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал "Гвардии наступления".

"Украина готовится к штурму до Крыма и Черного моря, чтобы выгнать оккупантов со своей территории. МВД начинает формирование штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГНСУ - "Гвардия наступления", - пишет пресс-служба.

Отмечается, вступление в штурмовые бригады, является добровольным выбором, а не мобилизацией. Бригады будут участвовать в освобождении Луганской и Донецкой областей, а также Крыма от российских оккупантов.

Бригады Национальной гвардии:

  • "Буревій"
  • "Червона Калина"
  • "Кара-Даг"
  • "Рубіж"
  • "Спартан"
  • "Азов"

Бригада Национальной полиции:

  • "Лють".

Бригада Государственной пограничной службы:

  • "Сталевий Кордон".

"Каждый, кто является патриотом, потерявшим дома или родных на этой войне, сможет добровольно присоединиться к бригадам", - добавляет пресс-служба.

Чтобы присоединиться к рядам, необходимо перейти по ссылке и выбрать одну из гвардий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что и.о. главы МВД Игорь Клименко раскрыл дополнительные подробности формирования штурмовых бригад.

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