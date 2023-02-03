Не мобилизация. МВД формирует бригады для освобождения Донбасса и Крыма: как записаться

"Украина готовится к штурму до Крыма и Черного моря, чтобы выгнать оккупантов со своей территории. МВД начинает формирование штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГНСУ - "Гвардия наступления", - пишет пресс-служба.

Отмечается, вступление в штурмовые бригады, является добровольным выбором, а не мобилизацией. Бригады будут участвовать в освобождении Луганской и Донецкой областей, а также Крыма от российских оккупантов.

Бригады Национальной гвардии:

"Буревій"

"Червона Калина"

"Кара-Даг"

"Рубіж"

"Спартан"

"Азов"

Бригада Национальной полиции:

"Лють".

Бригада Государственной пограничной службы:

"Сталевий Кордон".

"Каждый, кто является патриотом, потерявшим дома или родных на этой войне, сможет добровольно присоединиться к бригадам", - добавляет пресс-служба.

Чтобы присоединиться к рядам, необходимо перейти по ссылке и выбрать одну из гвардий.