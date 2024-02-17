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Мобилизация должна основываться на запросе местных общин, чтобы не остановить рост экономики, - эксперт

Суббота 17 февраля 2024 18:42
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Мобилизация должна основываться на запросе местных общин, чтобы не остановить рост экономики, - эксперт Фото: мобилизация должна основываться на запросе местных общин, чтобы не остановить рост экономики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Мобилизационные мероприятия должны проводиться в координации с запросами местных общин и администраций, чтобы не помешать экономике и не остановить целые отрасли экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Международной ассоциации малых общин Алексея Буряченко.

"Вопросы бронирования должны быть не формальны, а все-таки иметь под собой почву. Люди, которые обеспечивают критическое производство, сельское хозяйство, должны быть забронированы. Эти глубоко координационные вещи должны быть проработаны исходя из запросов с мест, предприятий, общин "Должны быть направлены и проработаны военными администрациями, и учтены при осуществлении мобилизационных мероприятий. Только исходя из таких потребностей снизу, должна формироваться мобилизационная политика на местах. И, конечно, учитываться при законодательных инициативах", - подчеркнул Буряченко.

Он отметил, что во время мобилизационных мероприятий еще при старом законодательстве были перекосы, которые привели к дефициту кадров на предприятиях, поэтому задача нового законодательства – не допустить повторения этих перекосов.

"Есть такие предприятия, которые нуждаются не в 50% бронировании, а в 90, ведь от них зависит технологический процесс. Остановка таких предприятий может значительно повлиять как на в целом экономику, так и на местный бизнес. Поэтому подход должен быть менее формальным, как был до этого, и более адаптивный.В этом году меняется стратегия войны, об этом объявил и президент, и премьер-министр.Мы должны увеличить ВВП в четыре раза, и вопрос экономики действительно должен выходить чуть ли не на первое место. из собственного бюджета и обучение военных, и заработные платы, и амуницию. Без адаптивного подхода мы можем сделать хуже экономике, а автоматически сделаем хуже и своей обороноспособности, поэтому вопрос балансировки это один из основных приоритетов этого года", - подчеркнул Буряченко.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривается схема бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн. Эта схема вызвала волну критики от экспертов и военных, которая может спровоцировать раскол в обществе.

Кроме того, это может привести к коллапсу в крупнейших сферах украинской экономики - аграрной и промышленной, где традиционно занято много работников, но зарплаты меньше, чем указанный Кабмином "потолок".

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