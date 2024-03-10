Мобилизация аспирантов и ухаживающих за людьми с инвалидностью. В ВР обещают решить вопрос

"Вопрос о І, ІІ и ІІІ группах людей с инвалидностью будет урегулирован", - заявил нардеп.

Также, по словам нардепа, отсрочку от мобилизации планируют предоставить всем аспирантам вне зависимости от формы обучения.

"Как и было обещано, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации", - написал он в Telegram-канале.

Как подчеркнул Арахамия, рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации начнется уже на следующей неделе.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в конце января Кабмин внес в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.

Новый законопроект уже прошел первое чтение. В настоящее время парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту. Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается вопроса аспирантов и ухаживающих за людьми с инвалидностью.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.

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