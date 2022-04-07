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Багато збивають. Росія зосередила застосування авіації на зоні ООС, - Арестович

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Київ, Четвер 07 квітня 2022 11:59
Багато збивають. Росія зосередила застосування авіації на зоні ООС, - Арестович Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (facebook com assistantschool)
Автор: Олександр Мороз

Російська армія зосередила застосування армійської авіації на зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Оскільки на решті території України її впевнено збивають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення радника глави офісу президента Олексія Арестовича.

За його словами, українські сили збили вже 111 безпілотників, і різке зростання кількості збитих БПЛА пояснюється тим, що російські війська вже побоюються застосовувати армійську авіацію.

"Противник зосередив основні зусилля своєї авіації переважно в зоні ООС, тому що на решті території України його впевнено збивають наші Повітряні сили", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Арестович висловив сумнів щодо можливості оточення українських сил ООС на Донбасі, оскільки для противника там складається несприятлива обстановка.

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