Багато збивають. Росія зосередила застосування авіації на зоні ООС, - Арестович

Російська армія зосередила застосування армійської авіації на зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Оскільки на решті території України її впевнено збивають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення радника глави офісу президента Олексія Арестовича.

За його словами, українські сили збили вже 111 безпілотників, і різке зростання кількості збитих БПЛА пояснюється тим, що російські війська вже побоюються застосовувати армійську авіацію.

"Противник зосередив основні зусилля своєї авіації переважно в зоні ООС, тому що на решті території України його впевнено збивають наші Повітряні сили", - зазначив він.