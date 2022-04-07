Арестович про російське оточення сил ООС на Донбасі: спроба виявиться марною

Спроба російських військ оточити сили операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі виявиться марною. У цьому районі складається несприятлива ситуація для противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

"Противник розвиває наступ від Ізюма на південь у напрямку Краматорська і Слов'янська і намагається атакувати по лінії Вугледар - Мар'їнка. Це спроба оточити наші війська, але я думаю, що спроба виявиться марною, занадто несприятлива обстановка там для противника, хоча легко не буде", - зазначив він.