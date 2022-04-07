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Арестович про російське оточення сил ООС на Донбасі: спроба виявиться марною

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Київ, Четвер 07 квітня 2022 11:48
Арестович про російське оточення сил ООС на Донбасі: спроба виявиться марною Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Спроба російських військ оточити сили операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі виявиться марною. У цьому районі складається несприятлива ситуація для противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

"Противник розвиває наступ від Ізюма на південь у напрямку Краматорська і Слов'янська і намагається атакувати по лінії Вугледар - Мар'їнка. Це спроба оточити наші війська, але я думаю, що спроба виявиться марною, занадто несприятлива обстановка там для противника, хоча легко не буде", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що наступ на сході України стало основним напрямком військових дій з боку Росії.

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