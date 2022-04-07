Много сбивают. Россия сосредоточила применение авиации на зоне ООС, - Арестович
Российская армия сосредоточила применение армейской авиации на зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Поскольку на остальной территории Украины ее уверенно сбивают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.
По его словам, украинские силы сбили уже 111 беспилотников, и резкий рост количества сбитых БПЛА объясняется тем, что российские войска уже побаиваются применять армейскую авиацию.
"Противник сосредоточил основные усилия своей авиации преимущественно в зоне ООС, потому что на остальной территории Украины его уверенно сбивают наши Воздушные силы", - отметил он.
Напомним, ранее Арестович выразил сомнение насчет возможности окружения украинских сил ООС на Донбассе, поскольку для противника там складывается неблагоприятная обстановка.
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