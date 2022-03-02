Багато людей вважає, що у Путіна проблеми зі здоров'ям, - Данилов

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що у Володимира Путіна є серйозні проблеми зі здоров'ям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Данилова в прямому ефірі телеканалу РАДА.
"Переважна більшість російських компаній, росіян, які займають високі посади, не розуміють взагалі останнім часом логіку дій Путіна. Дуже багато хто вважає, що у нього якісь вади зі здоров'ям.
Те, що зараз відбувається і є наслідок цього процесу. Ми бачимо, коли він проводить зустрічі зі своїми підлеглими, він сидить на відстані від 15-20 метрів. Не знаю, що там з ним відбувається, але, коли людина не контактує з людьми, може бути багато таких процесів, коли можна до лікарів звертатися", - сказав Секретар РНБО.
"Якщо ворог думає, що ми будемо тільки захищатися, то він глибоко помиляється. Ми будемо діяти так, як вважаємо за необхідне", - підкреслив Данилов.
Також секретар РНБО нагадав, що Горлівка – це Україна і ми просто забираємо своє.
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