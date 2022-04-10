Дуже багато вагається: в Німеччині закликають Шольца відвідати Україну

В Німеччині низка партій закликає канцлера Олафа Шольца відвідати Київ. Вважають, що він занадто сильно вагається.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Генеральний секретар "Вільної демократичної партії" Біжан Джір-Сарай заявив, що очікує візиту канцлера до Києва, оскільки такий знак солідарності є сьогодні важливими для України.

"Україна потребує нашої повної солідарності. Це також включає отримання інформації про поточну ситуацію на місцях у Києві. Для мене загадка, чому канцлер Шольц не може змусити себе зробити це. Федеративна Республіка несе особливу відповідальність. Шольц не справляється зі своєю роллю лідера в Європі. Він надто багато роздумує", - заявив голова німецької партії “зелених” в Європарламенті Расмус Андресен.

Європейський політик від партії "зелених" Райнхард Бютікофер переконаний у тому, що в Україні будуть раді бачити Шольца, особливо, якщо він подолає свою нерішучість щодо поставок озброєння.

"Шольц вагається і сумує, але він не веде за собою. Лідируюча роль Німеччини в Європі відходить у минуле. Відсутність візиту до Києва вписується в цю картину. Що було важливішим для Шольца, ніж ці спільні європейські візити?", - відзначив член парламенту від "Християнсько-демократичного союзу" Тільман Кубан.