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Дуже багато вагається: в Німеччині закликають Шольца відвідати Україну

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Неділя 10 квітня 2022 21:49
Дуже багато вагається: в Німеччині закликають Шольца відвідати Україну Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Німеччині низка партій закликає канцлера Олафа Шольца відвідати Київ. Вважають, що він занадто сильно вагається.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Генеральний секретар "Вільної демократичної партії" Біжан Джір-Сарай заявив, що очікує візиту канцлера до Києва, оскільки такий знак солідарності є сьогодні важливими для України.

"Україна потребує нашої повної солідарності. Це також включає отримання інформації про поточну ситуацію на місцях у Києві. Для мене загадка, чому канцлер Шольц не може змусити себе зробити це. Федеративна Республіка несе особливу відповідальність. Шольц не справляється зі своєю роллю лідера в Європі. Він надто багато роздумує", - заявив голова німецької партії “зелених” в Європарламенті Расмус Андресен.

Європейський політик від партії "зелених" Райнхард Бютікофер переконаний у тому, що в Україні будуть раді бачити Шольца, особливо, якщо він подолає свою нерішучість щодо поставок озброєння.

"Шольц вагається і сумує, але він не веде за собою. Лідируюча роль Німеччини в Європі відходить у минуле. Відсутність візиту до Києва вписується в цю картину. Що було важливішим для Шольца, ніж ці спільні європейські візити?", - відзначив член парламенту від "Християнсько-демократичного союзу" Тільман Кубан.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 9 квітня стало відомо про несподіваний візит прем'єра Британії Бориса Джонсона до Києва. Його приїзд не афішувався.

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