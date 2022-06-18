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Дуже багато країн просять не розповідати про передачу нам зброї, - Данілов

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Київ, Субота 18 червня 2022 10:33
Дуже багато країн просять не розповідати про передачу нам зброї, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Низка країн сьогодні надають Україні військове озброєння. І дуже багато з них просять не розповідати про це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Ліга.net".

Так, на запитання журналіста, чи не замало виділено військової допомоги за підсумками "Рамштайну-3" він сказав, що "нам треба поставити собі запитання: а хто нам що зобов’язаний?".

"Для цього у нас мають бути трошки інші відносини з тими країнами, які беруть на себе зобов’язання. Якби наша країна була членом НАТО, то була б зовсім інша розмова і змінилась би конфігурація таких зустрічей. Сьогодні ми маємо дякувати країнам, які надають нам допомогу. Їх дуже багато. Не про всі ми знаємо. Дуже багато країн просять не озвучувати військове озброєння, яке вони нам передають. Мине час і буде наша перемога - будемо всім дякувати", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть важке озброєння для України вчасно, щоб вона змогла використати його в битві за Донбас.

При цьому в США заявили про рекордну швидкість постачання зброї в Україну.

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