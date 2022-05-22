Готують удари по Україні? До Росії прибули фахівці з бочкових бомб із Сирії, - The Guardian

До Росії направили техніків, які спеціалізуються на бочкових бомбах, які використовувалися армією Сирії. На думку європейських розвідників, вони допомагатимуть Путіну у війні РФ проти України.

За словами співробітників розвідки, в РФ вже кілька тижнів перебувають понад 50 експертів з великим досвідом виготовлення та постачання цієї вибухівки. Як пише газета, вони працюють разом із чиновниками російської армії, а їхнє прибуття може стати одним із факторів можливої ​​підготовки до застосування РФ хімічної зброї.

"Однак в Україні ситуація зовсім інша, де українські війська, озброєні смертоносними ракетами класу "земля-повітря", можуть збивати російські літаки і вертольоти, зупиняючи просування і піддаючи сухопутні війська артилерійському вогню, що випікає. Ймовірно, тому ми не бачили, щоб вони перетинали кордон", - сказав виданню один європейський чиновник. - Ми знаємо, що потенціал є, але якщо вони його використовують, то програють; ми дізнаємось, хто це зробив, і, швидше за все, їх все одно вб'ють".