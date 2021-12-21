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Українці назвали найкращу валюту для зберігання заощаджень

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Україна, Вівторок 21 грудня 2021 10:41
Українці назвали найкращу валюту для зберігання заощаджень Фото: курс долара знизився на 11 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Восени 2021 рік для зберігання грошових заощаджень найбільшою довірою українців користується Долар США (40%). Вдвічі менше українці довіряють євро (19%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group.

Національній валюті гривні зараз довіряє кожен десятий житель України (10%). Також кожен десятий (12%) не довіряє жодній валюті як способу збереження заощаджень, а майже кожен п'ятий (18%) не зміг визначитися.

Як відзначають соціологи, за рік рівень довіри українців до долара і євро знизився рівно настільки, наскільки зросла довіра до гривні - на 4%.

Українці назвали найкращу валюту для зберігання заощаджень

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 14 по 25 жовтня 2021 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року тільки 6% українців вважали, що в гривні можна зберігати заощадження.

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