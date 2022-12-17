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Астронавты МКС отложили выход в открытый космос из-за аварии на российском "Союзе"

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Суббота 17 декабря 2022 02:42
Астронавты МКС отложили выход в открытый космос из-за аварии на российском "Союзе" Фото: Астронавты МКС отложили выход в открытый космос из-за аварии на Союзе (nasa.gov)
Автор: Артур Родивилов

В NASA заявили, что американские астронавты на Международной космической станции (МКС) отложили выход в открытый космос из-за утечки в "Союзе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства

NASA определило новую дату выхода в открытый космос, который ранее планировался на 19 декабря. Теперь он состоится 21 декабря.

По данным американского ведомства, NASA расследует все обстоятельства инцидента с российским кораблем.

"NASA оказывает поддержку в проведении расследования, и в воскресенье, 18 декабря, использует манипулятор Canadarm-2, чтобы провести дополнительный осмотр обшивки "Союза", - отмечается в заявлении.

Напомним, 16 ноября NASA запустило миссию Artemis I, конечной целью которой является возвращение человека на Луну. Однако это удалось осуществить только с третьей попытки.

Первый запуск был запланирован на 29 августа, но его пришлось отложить из-за технических проблем с двигателем. Во второй раз миссию отложили уже 2 сентября, поскольку специалисты зафиксировали утечку водорода, которая произошла во время заправки.

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