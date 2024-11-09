МУС будет расследовать дело в отношении главного прокурора Хана, - Reuters

Среди стран-членов МУС был распространен внутренний документ, в котором содержится призыв к Хану временно - на период проведения расследования - отказаться от исполнения обязанностей в суде в Гааге по военным преступлениям.

С документом, который не содержит даты и подписей, ознакомилась редакция агентства Reuters. Отмечается, что он был распространён среди государств-членов персоналом МУС.

Между тем Хан опроверг обвинения в якобы неправомерном поведении, о которых было доложено руководящему органу суда в октябре. Тогда главный прокурор МУС обратился в собственный орган внутреннего контроля суда с просьбой расследовать их.

Как рассказал источник Reuters, осведомленный с этим вопросом, внешнее расследование было согласовано на состоявшейся 7 ноября встрече основной группы руководящего органа суда, Ассамблеи государств-участников.

Добавим, по словам Хана, обвинения в якобы неправомерном поведении совпали с кампанией дезинформации против его офиса.

Тут следует отметить, что сейчас судьи МУС рассматривают поданный еще в мае запрос главного прокурора относительно ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля и лидеров террористической организации ХАМАС.

По данным Reuters, во внутреннем документе утверждалось, что независимый внутренний орган суда по оценке вопросов поведения должен был начать официальное расследование обвинений, когда о них впервые было сообщено.

Источник западных СМИ также рассказал, что вероятный потерпевший по делу Хана якобы "не верит в независимость внутреннего органа суда, новым главой которого является бывший сотрудник Хана, поскольку детали докладов о предполагаемых неправомерных действиях просочились".

В документе указывается, что на Хана усиливается давление, чтобы он временно ушел в отставку, и разрешил одному из заместителей прокурора выполнять свои обязанности на время расследования, пишет Reuters.

Напомним, Международный уголовный суд является постоянным судом, который может преследовать за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии в государствах-членах или их граждан.

Что известно о главном прокуроре МУС Хане

54-летний британский юрист Карим Асад Ахмад Хан является специалистом по международному уголовному праву и международному праву человека. Он занимает должность главного прокурора МУС с февраля 2021 года после своего избрания.

До этого был помощником генсекретаря Организации Объединенных Наций, исполнял обязанности специального советника и главы следственной группы ООН по содействию привлечению к ответственности за преступления, совершенные ИГИЛ в Ираке.

В целом, карьеру в области международного права Карим Хан начал с 1997 года.

По данным из открытых источников, в настоящее время он является пожизненным членом Института прав человека Международной ассоциации юристов и директором-основателем неправительственной организации Peace and Justice Initiative, которая сосредоточена на эффективной реализации Римского устава МУС на национальных уровнях.

Напомним, в 2023 году МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовской-Беловой.