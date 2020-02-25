Мінмолодьспорту просить українців висловитися щодо цирків без тварин

В Україні до 2021 року в цирках не буде тварин, це буде закріплено на законодавчому рівні. Про це йдеться у прес-службі Міністерства культури, молоді та спорту у Facebook.

У відомстві зазначають, що це принципово і для тварин, і для людей, бо всі заслуговують гуманного ставлення.

"Україна упевнено рухається до переліку цивілізованих країн, де використання тварин у цирково-розважальній діяльності заборонене повністю чи частково", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що законопроект підготовлений і зараз триває його громадське обговорення.

"Ваша думка для нас важлива, напишіть нам до 7 березня на lavro@mincult.gov.ua", - додали у відомстві.

Раніше РБК-Україна писало, що міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що всі державні цирки протягом 2020 року припинять використовувати тварин у циркових виставах.

"Всі вони без винятку будуть передані реабілітаційним центрам", - повідомив міністр.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2351 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)".

Так, документом забороняється винищування з метою регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Крім того, забороняється жебрацтво із бездомними, свійськими та дикими тваринами.