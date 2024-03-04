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Международный женский день 8 марта: будет ли в Украине выходной

Фото: 8 марта будет обычный рабочий день (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международный женский день 8 марта остается в Украине праздничным днем. Однако из-за военного положения выходного не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кодекс законов о труде (КЗоТ).

В 2024 году 8 марта выпадает на пятницу, и это будет обычный рабочий день.

Отношение украинцев к празднику

Отношение украинцев к Международному женскому дню 8 марта за последнее время ухудшилось. По данным опроса КМИС в 2023 году его популярность снизилась до 25%.

В 2013 году этот праздник был одним из самых любимых, его называли как любимый примерно половина населения (49%).

Выходные во время войны

Принятый Верховной радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией. Законом отменены все праздничные дни, предусмотренные КЗоТ.

По данным НБУ, отмена праздничных дней после начала войны несколько притормозила падение экономики Украины в 2022 году. В то же время сейчас этот фактор не является определяющим и важным. Как сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук, праздничные дни, которые мы не празднуем, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней.

Праздник 8 марта

Праздник 8 марта предложила в начале ХХ века деятельница немецкого и международного коммунистического движения Клара Цеткин в честь протеста швейных работниц в Нью-Йорке.

Этот день широко отмечался в СССР, и сейчас он остается выходным в некоторых постсоветских странах: Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Украина.

Также этот день является входным в таких странах, как Ангола, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Камбоджа, Конго, Лаос, Македония, Монголия, Непал, Северная Корея, Вьетнам.

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