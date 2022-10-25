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Россиянка лишена олимпийского "золота" спустя 10 лет после Игр: что она сделала

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Лондон, Вторник 25 октября 2022 15:27
Россиянка лишена олимпийского "золота" спустя 10 лет после Игр: что она сделала Фото: Россиянка Наталья Антюх завоевала награду нечестно (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике объявила о новом наказании для российской спортсменки Натальи Антюх. У нее отобрали завоеванную на Олимпиаде-2012 золотую медаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Знаменитая россиянка обвинена в нарушении антидопинговых правил во время Игр в Лондоне. Как следствие, она потеряла завоеванное в беге на 400 м с барьерами "золото" Олимпиады.

Основанием для лишения Антюх медали стали данные Московской антидопинговой лаборатории. Официальная причина – использование запрещенного вещества или метода.

В апреле прошлого года российскую легкоатлетку уже признали виновной в нарушении антидопинговых по мотивам Доклада Макларена. Тогда аннулировали ее результаты с лета 2013 года по декабрь 2015-го.

Теперь такая же участь постигла выступления Антюх с 15 июля 2012 года. Золотую награду на Олимпийских играх-2012 она взяла в августе того года. В настоящее время 41-летняя спортсменка уже завершила карьеру.

Что такое Доклад Макларена

Комплексное исследование под руководством канадского профессора права Ричарда Макларена по поводу системных злоупотреблений с допингом в российском спорте. Отчет составлен в двух частях и был опубликован в 2016 году.

Поводом к расследованию стали показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он сбежал на Запад и стал осведомителем Всемирного антидопингового агентства (WADA) о многолетних махинациях в РФ.

Команда Макларена раскрыла процесс подмены "грязных" (положительных) анализов российских спортсменов на "чистые" в более чем трех десятках видов спорта. Преимущественно – на летних Играх-2012 и зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

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