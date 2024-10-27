RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на выборах в Грузии

Фото: На выборах в Грузии зафиксировали значительные нарушения (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями. Это существенно поставило под угрозу демократическую цельность избирательного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международной миссии ENEMO.

ENEMO отметила, что выборы в Грузии проходили "в поляризованной и ограничительной среде, что подрывало инклюзивность, прозрачность и честность, что существенно поставило под угрозу демократическую целостность избирательного процесса".

В частности, серьезные нарушения включали насилие против членов оппозиции, запугивание избирателей, клеветнические кампании против наблюдателей и массовое злоупотребление административным ресурсом.

"Ограничительное применение правил предвыборной кампании ограничило конкуренцию, оказало значительное давление на гражданское общество и СМИ и уменьшило пространство для критики власти", - заявил глава Миссии Златко Вуевич.

Также Миссия выразила обеспокоенность независимостью и беспристрастностью ЦИК.

По словам Вуйовича, выборы состоялись в крайне поляризованном политическом контексте, усиленном разногласиями по поводу законодателя, особенно в связи с принятием закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты против правительства.

Всего в органы управления избирательным процессом поступило 216 жалоб:

  • по деятельности УИК - 78,
  • злоупотребление админресурсом - 28,
  • нарушения в проведении агитации - 75.

Еще 40 жалоб остаются на рассмотрении, только 17 были удовлетворены, остальные отклонены.

Выборы в Грузии

Напомним, что вчера, 26 октября, в Грузии прошли парламентские выборы, на которых соревновались пророссийская "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные партии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление о возможных результатах выборов в Грузии. А незадолго после этого ЦИК Грузии обнародовал предварительные результаты выборов в парламент.

Явка, по предварительным данным, около 60%.

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии сформируют правительство несмотря на отрицание оппозиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия