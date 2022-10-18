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Международные санкции оставляют глубокие шрамы на экономике РФ, - исследование

Фото: Международные санкции оставляют глубокие шрамы на экономике России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

России грозит резкий и длительный спад ее реальных доходов, поскольку международные санкции из-за вторжения в Украину оставляют глубокие шрамы на ее экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Economics Letters.

"Разрыв торговых связей и доступ к многонациональному производству могут сократить реальные доходы почти на 12% и привести к постоянному снижению реального валового внутреннего продукта для России", - заявляют Сяи Ду и Цзы Ван из Шанхайского финансово-экономического университета.

По их словам, эта потеря благосостояния в основном связана с потерей доступа к иностранным конечным товарам и промежуточным продуктам. Одна из самых пессимистических на сегодняшний день оценок последствий российской войны смоделировала эффект изоляции России от всех экономик, кроме Китая, ее крупнейшего торгового партнера. Хотя Китай не присоединился к санкциям, риск несоблюдения вторичных санкций все еще может ограничивать деловые связи.

США и их союзники неоднократно вводили санкции после вторжения 24 февраля, вводя ограничения, которые теперь распространяются от энергетики к финансам и заставляя сотни иностранных компаний уйти. Хотя российская экономика адаптировалась и, вероятно, столкнется с более мелкой рецессией, чем поначалу опасались, ущерб в долгосрочной перспективе остается более неопределенным и тяжелее всего поддается количественной оценке. Китайские экономисты обнаружили, что Россия понесет меньшую, но все же существенную потерю благосостояния почти на 10%, если санкции коснутся только торговли и оставят нетронутыми производственные связи. Их модель включала 44 экономики и 34 сектора.

"Нам следует обратить больше внимания на недавние новости, свидетельствующие о том, что многие западные транснациональные корпорации ушли из России с начала российско-украинской войны", - заявили экономисты.

Напомним, что санкции "растопили" способность России финансировать войну.

Также европейские нефтяные санкции в отношении России уже влияют на торговлю.

Стало известно, что США и Британия согласились усилить сотрудничество по санкциям против России.

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