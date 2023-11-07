Международные резервы сокращаются третий месяц: НБУ назвал причину

Международные резервы Украины за октябрь 2023 года сократились на 1,9% до 38,973 млрд долларов. Резервы падают третий месяц.

По данным пресс-службы НБУ, такая динамика в октябре обусловливалась интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. "В то же время оба фактора в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров", - говорится в сообщении.