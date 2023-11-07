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Международные резервы сокращаются третий месяц: НБУ назвал причину

Украина, Вторник 07 ноября 2023 13:49
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Международные резервы сокращаются третий месяц: НБУ назвал причину Фото: Международные резервы в октябре сократились до 39 млрд долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины за октябрь 2023 года сократились на 1,9% до 38,973 млрд долларов. Резервы падают третий месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным пресс-службы НБУ, такая динамика в октябре обусловливалась интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. "В то же время оба фактора в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров", - говорится в сообщении.

Международные резервы сокращаются третий месяц: НБУ назвал причину

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