Международные резервы сокращаются третий месяц: НБУ назвал причину
Фото: Международные резервы в октябре сократились до 39 млрд долларов (bank.gov.ua)
Международные резервы Украины за октябрь 2023 года сократились на 1,9% до 38,973 млрд долларов. Резервы падают третий месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
По данным пресс-службы НБУ, такая динамика в октябре обусловливалась интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. "В то же время оба фактора в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров", - говорится в сообщении.