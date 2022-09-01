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Надходження скорочуються: скільки трудові мігранти перевели в Україну з початку року

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Україна, Четвер 01 вересня 2022 09:14
Надходження скорочуються: скільки трудові мігранти перевели в Україну з початку року Фото: з початку року в Україну надійшло 7,6 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за липень 2022 року склав 1,163 млрд доларів. Це на 1,2% менше, ніж роком раніше (1,177 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Всього за даними НБУ за січень-липень 2022 року в Україну надійшло 7,606 млрд доларів, що на 5,7% менше, ніж роком раніше (8,069 млрд доларів).

Відзначити, трудові мігранти у 2021 році перевели в Україну рекордну суму 15,026 млрд доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11,980 млрд доларів).

Національний банк України в липні погіршив прогноз обсягу приватних переказів в Україну в 2022 році з 16,2 млрд доларів до 12,6 млрд доларів. На 2023 рік прогноз знижено з 17,0 млрд доларів до 13,1 млрд доларів. У 2024 році очікується 13,6 млрд доларів.

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Національний банк України
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