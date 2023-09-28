Международные организации встревожены планами Польши прекратить помощь украинским беженцам

План Польши по поэтапному прекращению поддержки миллиона украинских беженцев, проживающих в стране, может снова поставить их под угрозу

Об этом заявил Международный комитет спасения (IRC), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы обеспокоены тем, что прекращение гуманитарной помощи и юридическое давление могут вынудить некоторых беженцев вернуться в Украину до того, как это будет безопасно", - сказал в своем заявлении директор IRC в Польше Алан Мозли.

Польша вряд ли продлит поддержку беженцев, срок действия которой истекает в следующем году, заявил в этом месяце представитель правительства. Эти замечания усилили растущую напряженность в отношениях между двумя странами по мере того, как Польша приближается к ожесточенным парламентским выборам, которые состоятся 15 октября.

Польша потратила около 2,4 млрд злотых (550 млн долларов) на помощь украинским семьям, которые бежали в Польшу, чтобы избежать войны. Другие формы помощи включают отмену требований о проживании и предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому лечению и семейным пособиям.

Треть из 270 украинских беженцев, недавно опрошенных группой гуманитарной помощи, заявили, что вернутся в Украину, если потеряют жилье в Польше. По данным IRC, многие из них по-прежнему живут в непостоянном жилье и подвергаются дискриминации на местном рынке труда.