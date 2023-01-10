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Международные банки должны уже действительно уйти с российского рынка, - НБУ

Новина українською →
Украина, Вторник 10 января 2023 20:15
Международные банки должны уже действительно уйти с российского рынка, - НБУ Фото: международные банки должны уйти с финансового рынка РФ (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Национальный банк Украины (НБУ) заявил свою официальную позицию относительно деятельности на российском рынке международных финансовых структур, в том числе банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

Как отметил регулятор, он неоднократно обращался и проводил встречи с международным финансовым сообществом, призывая банковский и страховой секторы прекратить бизнес-деятельность на территории РФ и Беларуси.

"Такие обращения были направлены в адрес Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Проводились встречи с руководством и акционерами указанных групп, в рамках которых НБУ в очередной раз получил заверения, что они продолжают изучать все стратегические варианты будущего бизнеса в России, включая варианты выхода из этого рынка", - уточняет НБУ.

При этом Нацбанк оценивает реальную ситуацию и констатирует, что на 11-м месяце войны отсутствует прогресс в принятии некоторыми международными финансовыми структурами окончательных решений по выходу с российского рынка.

"Считаем это недопустимым. Последняя появившаяся в публичном поле информация о предоставлении банками, входящих в международные финансовые группы, льготных условий кредитования для участников так называемой "специальной военной операции" - это очередное свидетельство того, что заявления, которые были сделаны, отличаются от фактического положения дел. Они остаются активными участниками банковского рынка РФ, конкурируя за увеличение кредитных портфелей. В своих материалах банки открыто употребляют названия "ЛНР" и "ДНР" как отдельных субъектов, фактически толеруя дерзкое нарушение Россией международного права", - подчеркивает НБУ в своем заявлении.

Центробанк Украины публично еще раз обратился к руководству международных банковских групп и напомнил им, что, оставаясь в России, они избрали поддержку агрессора и его военных преступлений.

"Кроме моральных аспектов, такая политика противоречит официальной позиции правительств стран демократического мира и широкомасштабной поддержке украинского народа населением этих стран. В связи с этим получение доходов в стране-агрессоре приводит к значительным рискам для деятельности указанных институтов в их основных юрисдикциях. Поэтому Национальный банк обратится с запросами к соответствующим правительствам и регуляторам для инициирования ответной реакции на вышеупомянутые действия международных финансовых групп", - уточняет Нацбанк.

Глава НБУ Андрей Пышный отметил: если каждое утро вся Украина начинает день с минуты молчания по погибшим, в то же время оставшийся работать в России бизнес суммирует и подсчитывает свои доходы.

"Международные банки должны наконец-то реализовать решительные заявления, сделанные почти год назад, и уйти с рынка погруженной по локти в крови украинцев России. Причастность уважаемых европейских компаний к экономике страны-террориста - ядовита. Война - это время выбирать между прибылью и достоинством", - подчеркнул Пышный.

На днях РБК-Украина сообщало, что американский автоконцерн Ford вышел из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой "Соллерс" по выпуску легких коммерческих грузовиков Ford Transit.

Напомним, что в декабре Mercedes-Benz решил отключить поддержку сервисных программ в России.

Добавим также, что Nissan ушел из России, потеряв почти 700 млн долларов.

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Национальный банк Украины Российская Федерация
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