Международная федерация волейбола изменила формат чемпионата мира: какой облик Мундиаля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

В финальных частях следующих планетарных форумов выступят по 32 команды. Все сборные разделят на 8 групп по четыре участника в каждой. В плей-офф будут выходить по две лучшие национальные команды.

"Увеличение количества участвующих в турнире команд также даст больше возможностей для национальных команд, которые являются частью революционной программы Volleyball Empowerment, направленной на повышение уровня национальных команд во всем мире", – заявил президент ФИВБ Граса Филью.

Женский и мужской Мундиали запланированы на 2026 год. Международная федерация волейбола назначила определение хозяев обоих турниров на конец этого года.

Мужская сборная Украины в этом году дошла до четвертьфинала чемпионата мира. Там "сине-желтые" уступили сборной Словении (1:3) и заняли итоговое 7-е место в общем зачете команд. Женская сборная в свою очередь ЧМ-2022 пропустила.