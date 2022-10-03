Украина попала в квалификационный турнир Олимпиады-2024 по волейболу среди женщин

Женская сборная Украины досрочно отобралась в олимпийский квалификационный турнир по волейболу к Играм 2024 года в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт" .

"Сине-желтые" гарантированно сыграют в отборе на Олимпиаду. Путевку в квалификационный турнир украинки получили по итогам первого этапа чемпионата мира среди женщин.

В квалификацию на Олимпийские игры-2024 попадут 24 лучших сборных по рейтингу Международной федерации волейбола на середину октября. В данный момент национальная команда Украины занимает там 24-е место. Среди участников ЧМ-2022 (16 сборных) нет ни одного коллектива, который в классификации идет ниже.

Для женской сборной Украины грядущий квалификационный турнир станет первым за более чем 10 лет. В последний раз "сине-желтые" претендовали на поездку на Олимпиаду 2012 года, но вылетели в первом раунде отбора. Единственное выступление сборной Украины на Играх было в 1996 году, когда они проиграли все 5 матчей в группе.

Ранее мужская сборная Украины получила приглашение в квалификационный турнир к Олимпийским играм-2024. "Сине-желтые" впервые будут бороться за путевку на Олимпиаду осенью 2023 года.