Сборная Украины узнала соперника в Финале четырех волейбольных Золотой Евролиги

Заблаговременно получила соперника в 1/2 финала Золотой Евролиги в 2023 году национальная команда Украины по волейболу. "Сине-желтые" встретятся со сборной Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Три участника Финала четырех престижного континентального турнира уже определены. Пока сборная Турции еще будет ждать оппонента, другая пара полуфиналистов полностью сформировалась.

Сборная Украины 24 июня встретится с хозяийкой финалов – Хорватией. Пути команд пересекались на групповом этапе соревнований. "Сине-желтые" дважды были сильнее балканцев (3:0, 3:0). На последнее место в Финале четырех претендуют сборные Чехии и Эстонии.

Накануне подопечные Угиса Крастиньша разгромили сборную Бельгию. Украинская команда выиграла 5 из пяти матчей группового этапа, не отдав соперникам ни одного сета. Хорваты же потерпели четыре поражения, а переиграть смогли только Северную Македонию (3:2).

В прошлом году сборная Украины стала сенсацией ЧМ-2022. "Сине-желтые" неожиданно дошли до четвертьфинала волейбольного Мундиаля. Там ребята Крастиньша драматически уступили Словении (1:3).