Украинец благодаря яркой победе получил контракт с UFC

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram организации .

В рамках серии претендентов президента UFC Дэйны Уайта украинец встретился с американцем Бейли Шенфельдером. Фаворитом поединка считали представителя США.

Однако андердог Воеводкин в первом раунде провел эффектную атакующую комбинацию. Сначала он мощным ударом снес соперника с ног, а затем провел удушающий прием. Как следствие, американский боец ​​сдался. Украинец потратил на победу всего 90 секунд.

Фото: Воеводкин среди победителей серии претендентов (instagram.com/ufc)

Благодаря победе в этом поединке 24-летний боец ​​получил контракт в UFC – первым и самым популярным соревнованием по смешанным искусствам в современном виде. Воеводкин стал четвертым украинцем под крылом организации после Марины Мороз, Игоря Потери и Сергея Сидея.

Кто такой Даниил Воеводкин

Восьмикратный чемпион Украины и чемпион Европы по кекусинкай каратэ.Вице-чемпион Европы среди профессионалов по тайскому боксу и вице-чемпион Украины по боевому самбо.

Также был победителем национальных чемпионатов по рукопашному бою и профессиональному кикбосингу. В смешанных единоборствах Воеводкин дебютировал в 2021 году. Раньше сражался исключительно в украинских продвижениях. Провёл 7 поединков и во всех побеждал в первом раунде.