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Международная федерация борьбы ослабила критерии допуска РФ

Лозанна, Четверг 26 сентября 2024 11:27
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Международная федерация борьбы ослабила критерии допуска РФ Фото: На татами международного уровня может прибавиться россиян (uww.org)
Автор: Антон Федорцив

Объединенный мир борьбы (UWW) изменил требования к российским и белорусским спортсменам для участия в международных соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Бюро UWW пересмотрело критерии допуска атлетов из РФ и Беларуси к стартам под собственной эгидой. Функционеры ослабили требования к представителям страны-агрессора и ее союзника.

Теперь российские и белорусские борцы не смогут принять участие в соревнованиях в случае доказательств прямого участия в войне против Украины или публичных заявлений в поддержку агрессии. Объединенный мир борьбы проверит все предыдущие решения о недопуске представителей обеих стран. В то же время, возвращение сборных России и Беларуси не одобрили.

Россияне и белорусы будут дальше соревноваться в нейтральном статусе. Они будут лишены всех национальных символов. В частности, в их честь не будут поднимать флаги и не будут исполняться гимны обеих стран.

На Олимпийских играх-2024 представители РФ в вольной, греко-римской и женской борьбе не выступали. Зато украинцы завоевали там 3 награды. Парвиз Насибов и Ирина Коляденко выиграли серебряные медали, а Жан Беленюк – "бронзу".

К слову, накануне украинец Воеводкин получил контракт от UFC.

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