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Между Украиной и РФ должна быть создана демилитаризованная зона, - Буданов

Фото: руководитель ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Вопросом окончания войны является создание 100-километровой демилитаризованной зоны между Россией и Украиной.

Как сообщает РБК-Украина , об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью " Исландию ".

Главный разведчик отметил, что целью Украины в вопросе окончания войны является создание демилитаризованной зоны из РФ.

"Вопрос окончания войны – это создание демилитаризованной зоны. Это цель наша." – отметил Буданов.

После завершения войны против Украины Россия будет уже максимально демилитаризирована. Но против страны-агрессора необходимо ввести ряд конкретных ограничений. РБК-Украина собрала экспертные мнения о том, в чем именно может оказаться демилитаризация России.

Также Кирилл Буданов заявил, что не будет комментировать причастность ГУР к конкретным случаям подрывов россиян, однако отметил: "Очень многое мы уже получили".

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Кирилл БудановВойна России против Украины