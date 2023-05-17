Между Украиной и РФ должна быть создана демилитаризованная зона, - Буданов

Как сообщает РБК-Украина , об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью " Исландию ".

"Вопрос окончания войны – это создание демилитаризованной зоны. Это цель наша." – отметил Буданов.

Главный разведчик отметил, что целью Украины в вопросе окончания войны является создание демилитаризованной зоны из РФ.

После завершения войны против Украины Россия будет уже максимально демилитаризирована. Но против страны-агрессора необходимо ввести ряд конкретных ограничений. РБК-Украина собрала экспертные мнения о том, в чем именно может оказаться демилитаризация России.

Также Кирилл Буданов заявил, что не будет комментировать причастность ГУР к конкретным случаям подрывов россиян, однако отметил: "Очень многое мы уже получили".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.