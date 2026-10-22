"Между нами ничего личного": Зеленский объяснил перепалку с Трампом

Зеленский о Трампе

Зеленский говорит, что напряжение в отношениях с США не связано с личными отношениями с Трампом. Речь идет об отмене санкций против России, которые усилят российского диктатора Владимира Путина.

"Мое отношение к Путину вполне четкое. Я считаю, что если мы отменим санкции, мы сделаем его более сильным. Это не что-то личное между мной и президентом Трампом, и, конечно, я против любой отмены санкций", - сказал он.

Что нужно Украине

Президент отметил, что партнеры из Европы предоставили Украине определенное количество ракет ПВО. Однако этого "недостаточно для того, чтобы защитить себя".

Сейчас Украина, по словам Зеленского, больше всего просит от своих союзников двух вещей:

не отменять санкции против Путина,

предоставить Украине лучшие ракеты.

Мирные усилия

Президент назвал встречу в Осло продуктивной, однако вряд ли Путин стремится к миру. Он ведь играет жизнями других людей и не хочет прекращать войну.

"Поэтому мы хотим, чтобы наши партнеры не позволяли ему стать сильнее и сломать нас", - сказал он.

Зеленский намекнул на возможность замораживания текущих линий фронта, но не ценой собственных территорий.

"Многие люди погибли, защищая эту землю, нашу независимость, нашу страну. Никто не признает эти временно оккупированные территории как российские, и я думаю, что Россия это понимает. Жаль, если кто-то этого не понимает, но это их дело", - сказал Зеленский.