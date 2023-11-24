Между Израилем и ХАМАС началось четырехдневное перемирие

Сегодня, 24 ноября, в 7 утра между Израилем и террористическим группировкой ХАМАС началось четырехдневное перемирие, заключенное при посредничестве Катара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В сообщении отмечается, что за несколько часов до временного прекращения огня в граничащих с Газой израильских городах раздались сирены.
Кроме того, сообщалось об интенсивном обстреле Сектора Газа. Армия Израиля пыталась продлить свою миссию против ХАМАС настолько, насколько это было возможно в последние часы перед паузой.
Как утверждают катарские посредники, в 16:00 будут освобождены 13 заложников, удерживаемых в Газе, а затем неопределенное количество палестинских заключенных из израильских тюрем.
В течение следующих четырех дней планируется освободить не менее 50 женщин и детей, в то же время 190 человек останутся в плену палестинских боевиков.
Израиль разработал соглашение об освобождении заложников, состоящее из пяти этапов.
Накануне Кабмин Израиля одобрил соглашение об освобождении около 50 заложников. Боевики ХАМАС согласно плану в течение пятидневного прекращения огня освободят 30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин.
При этом президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Иерусалим переживает "критические часы" перед запланированным освобождением заложников.
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