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Между Израилем и ХАМАС началось четырехдневное перемирие

Фото: началось четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня, 24 ноября, в 7 утра между Израилем и террористическим группировкой ХАМАС началось четырехдневное перемирие, заключенное при посредничестве Катара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В сообщении отмечается, что за несколько часов до временного прекращения огня в граничащих с Газой израильских городах раздались сирены.

Кроме того, сообщалось об интенсивном обстреле Сектора Газа. Армия Израиля пыталась продлить свою миссию против ХАМАС настолько, насколько это было возможно в последние часы перед паузой.

Как утверждают катарские посредники, в 16:00 будут освобождены 13 заложников, удерживаемых в Газе, а затем неопределенное количество палестинских заключенных из израильских тюрем.

В течение следующих четырех дней планируется освободить не менее 50 женщин и детей, в то же время 190 человек останутся в плену палестинских боевиков.

Соглашение об освобождении заложников

Израиль разработал соглашение об освобождении заложников, состоящее из пяти этапов.

Накануне Кабмин Израиля одобрил соглашение об освобождении около 50 заложников. Боевики ХАМАС согласно плану в течение пятидневного прекращения огня освободят 30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин.

При этом президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Иерусалим переживает "критические часы" перед запланированным освобождением заложников.

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