Между Бердичевом и Казатином с рельс сошли вагоны: ряд поездов следуют новыми маршрутами

Так, через Жмеринку и Подволочиск с задержкой до 2 часов будут следовать следующие поезда:

7 Киев - Черновцы,

95 Киев - Рахов,

49 Киев – Трускавец.

Поезд 23 Киев – Хелм следует по измененному маршруту через Коростень и Шепетовку с задержкой около 1 часа.

В тоже время, поезд 78 Ковель – Одесса будет следовать через Бердичев, Житомир, Фастов и Казатин с задержкой до 3 часов.

Поезд 6 Ясиня – Запорожье будет следовать через Шепетовку, Коростень и Фастов с задержкой до 3 часов без остановки по станции Бердичев.

"Пассажиров от Бердичева на этот рейс в днепровском направлении довезем до Фастова на поезде 78 с последующей пересадкой на приобретенные места. Пассажиров этого рейса ДО Бердичева готовим к пересадке на поезд 88 в Фастове", - объяснили в "Укрзализныце".