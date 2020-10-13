МІУ опублікував наказ щодо обмеження терміну експлуатації вантажних вагонів

Міністерство інфраструктури України оприлюднило наказ щодо обмеження терміну експлуатації вантажних вагонів. Розробником проекту є директорат з безпеки на транспорті міністерства.

Відповідний наказ опублікований на сайті відомства.

Якщо наказ набере чинності, приватним компаніям і "Укрзалізниці" доведеться списати левову частку вагонного парку. За оцінками експертів ринку, вже в майбутньому році на металобрухт вирушать майже 13 тисяч вагонів.

Нагадаємо, раніше промислові асоціації та народні депутати виступили проти цього рішення. Вони попереджають: дефіцит вагонів, який штучно створює Кабмін, призведе до колапсу в економіці країни, яка і так переживає не кращі часи через коронакризу. Поставки товарів і сировини в умовах браку вагонів будуть неминуче зірвані.

Під загрозою опиниться і енергетична безпека країни. Так, за словами голови профспілки гірників Михайла Волинця, дефіцит піввагонів після рішення Кабміну призведе до зривів графіків відвантаження та транспортування вугілля.

"З урахуванням потреби вугільної галузі у вагонах на рівні 18-19 тис. піввагонів, очікувана нестача вагонів у разі прийняття запропонованого рішення, досягне 3-4 тис. Це ставить під загрозу відвантаження 7,5 млн тонн вугілля на рік (-12%). А стабільні поставки вугілля це важлива складова безперебійної роботи енергосистеми та вугільних підприємств", - заявив він.

Своєю чергою, президент Асоціації "Укрведтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталія Петриченко нагадала, що Україна зобов'язалася привести свою законодавчу базу у відповідність з європейськими директивами, а в них не передбачений нормативний термін служби вагонів.

Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, заявив, що списання вагонів через скорочення терміну експлуатації змусить "Укрзализницю" купувати нові вагони, хоча значно важливіше направляти інвестиції в оновлення залізничної інфраструктури держмонополіста.