Кравцов може піти з посади голови УЗ на топ-посаду у Мінінфраструктури

Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна)

Заява про переведення Кравцова на даний момент не розглянута

Керівник АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов написав заяву про звільнення з посади у зв'язку з переведенням його на посаду заступника міністра інфраструктури. Про це повідомив народний депутат Євген Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

Заяву в наглядову раду "Укрзалізниці" Кравцов написав 30 грудня 2019 року. За словами Шевченка, на даний момент заява ще не розглянута.

"Прошу розглянути питання про припинення мого трудового контракту у зв'язку з переведенням на посаду заступника міністра інфраструктури України у порядку, передбаченому законодавством України з моменту прийняття Кабінетом міністрів України рішення про призначення мене заступником міністра інфраструктури України", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр інфраструктури Владислав Криклій розраховував, що наглядова рада АТ "Укрзалізниця" звільнить з посади голову правління компанії Євгена Кравцова до кінця 2019 року.

Сам Кравцов підтвердив намір піти з посади голови "Укрзалізниці". Як написав Кравцов в новорічному зверненні, він вирішив звільнитися з посади керівника "Укрзалізниці" і перейти в публічний сектор. Він додав, що питання його звільнення буде розглянуто наглядовою радою УЗ на початку 2020 року.