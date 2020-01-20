ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кравцов може піти з посади голови УЗ на топ-посаду у Мінінфраструктури

Новини » Політика     20.01.2020 - 13:23
Кравцов може піти з посади голови УЗ на топ-посаду у Мінінфраструктури
Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна)

Заява про переведення Кравцова на даний момент не розглянута

Керівник АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов написав заяву про звільнення з посади у зв'язку з переведенням його на посаду заступника міністра інфраструктури. Про це повідомив народний депутат Євген Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

Заяву в наглядову раду "Укрзалізниці" Кравцов написав 30 грудня 2019 року. За словами Шевченка, на даний момент заява ще не розглянута.

"Прошу розглянути питання про припинення мого трудового контракту у зв'язку з переведенням на посаду заступника міністра інфраструктури України у порядку, передбаченому законодавством України з моменту прийняття Кабінетом міністрів України рішення про призначення мене заступником міністра інфраструктури України", - йдеться в заяві.

Кравцов може піти з посади голови УЗ на топ-посаду у Мінінфраструктури

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр інфраструктури Владислав Криклій розраховував, що наглядова рада АТ "Укрзалізниця" звільнить з посади голову правління компанії Євгена Кравцова до кінця 2019 року.

Сам Кравцов підтвердив намір піти з посади голови "Укрзалізниці". Як написав Кравцов в новорічному зверненні, він вирішив звільнитися з посади керівника "Укрзалізниці" і перейти в публічний сектор. Він додав, що питання його звільнення буде розглянуто наглядовою радою УЗ на початку 2020 року.

УЗ збільшила періодичність поїзду "Інтерсіті" Київ-Тернопіль УЗ домовилася з General Electric про купівлю 40 локомотивів
Новини України УкрзалізницяЄвген Кравцовзвільнення
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся