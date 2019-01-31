МІУ у 2019 роцы підготує інвестиційні проекти з розвитку аеропортів

Омелян назвав кілька аеропортів, які можуть бути запропоновані у проекті для залучення бізнес-інвесторів

Проектная документация по развитию региональных аэропортов будет готова в течение года. Об этом журналистам рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

"Параллельно (привлечение инвесторов, - ред.) к аэропортам Львова и Борисполя мы должны привлекать и предлагать совместно еще несколько региональных аэропортов для того, чтобы стимулировать их развитие. Такие проекты мы сейчас готовим с международной финансовой корпорацией. В течение этого года я уверен, что мы их завершим и выйдем с готовым проектом", - заявил Омелян.

Министр также назвал несколько аэропортов, которые могут быть предложены в проекте для привлечения бизнес-инвесторов.

"В случае Львова, это например Львов - Франковск - Черновцы. В случае "Борисполя" - это могут быть южные аэропорты. Это Херсон, Николаев или ближайшие аэропорты в центре Украины. Сейчас мы готовим эту документацию", - добавил он.

Отвечая на вопрос, министр отметил, что есть несколько инвесторов готовых 500 млн долларов для развития аэропорта "Борисполь".

"Таких инвесторов очень много. Просто пока рано говорить об этом. Ведь еще нужно сделать проектную документацию", - добавил он.

Напомним, ранее Владимир Омелян заявлял, что Министерство инфраструктуры Украины планирует сконцентрировать работу вокруг сообщение Украины со странами Европейского союза.