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Мгновенно уничтожает дроны. Британия впервые успешно испытала радиочастотное оружие

Фото: Британия провела испытания системы RFDEW (gov.uk)
Автор: Иван Носальский

Британия впервые провела успешные испытания системы Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW). Она может уничтожать беспилотники при помощи радиочастотных волн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского Минобороны.

Как отмечают в Минобороны, RFDEW может обнаруживать, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.  

"RFDEW способна нейтрализовать цели на расстоянии до 1 км с практически мгновенным эффектом и стоимостью 10 пенсов (около 5 гривен - ред.) за выстрел", - сказано в сообщении ведомства. 

RFDEW использует высокочастотные волны, чтобы вывести из строя или повредить критически важные электронные компоненты внутри беспилотников. В результате дроны обездвиживаются или падают с неба.

"Успешная стрельба британских солдат из нашего радиочастотного оружия направленной энергии - это еще один шаг вперед в создании потенциально переломного суверенного оружия для Великобритании", - отметила министр оборонных закупок и промышленности Британии Мария Игл.

Лазерное оружие Украины

Напомним, ранее командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский рассказал, что в Украине уже разработали лазерное оружие "Тризуб".

Оно способно сбивать самолеты на высоте до двух километров.

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