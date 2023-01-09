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Ректора Почаевской семинарии УПЦ МП оштрафовали за пророссийский пост в Facebook

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Почаев, Понедельник 09 января 2023 11:42
Ректора Почаевской семинарии УПЦ МП оштрафовали за пророссийский пост в Facebook Фото: ректор Почаевской семинарии УПЦ МП Иов Смакоуз (pochaev org)
Автор: Наталья Юрченко

Ректор Почаевской семинарии УПЦ Московского патриархата Иов Смакоуз получил штраф за пророссийский пост в Facebook. Его обвинили в разжигании религиозной розни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор Кременецкого райсуда.

Так, по данным следствия, архиепископ еще в ноябре 2019 создал анонимный аккаунт в Facebook, с которого опубликовал пост на русском языке. Текст самой публикации в приговоре не указали. Однако судебно-лингвистическая экспертиза установила, что текст содержал признаки разжигания религиозной розни.

Ректор Почаевской семинарии заключил соглашение со следствием. Смакоуз признал свою вину и согласился на наказание.

Заседание по этому делу состоялось 4 января. Судья Наталья Шульгач признала священнослужителя виновным в разжигании религиозной розни и назначила штраф в размере 8500 гривен.

Кроме того, Смакоузу придется заплатить еще 9 тысяч гривен за проведение экспертизы. Однако приговор еще не вступил в силу, поэтому его можно обжаловать.

Стоит отметить, что Иов Смакоуз ранее руководил приходами УПЦ МП в Канаде. В 2018 году был назначен ректором Почаевской семинарии.

Напомним, СБУ сообщила, что провела обыски в церквях УПЦ Московского патриархата в четырех областях, обнаружив там агитационные материалы, пропаганду, российские флаги и склады оккупантов.

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