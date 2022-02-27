Митрополит Епіфаній закликав Кирила забрати тіла росіян з України

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній звернувся з листом до очільника РПЦ Кирила через російське вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ПЦУ.
Митрополит не вірить у здатність предстоятель російської церкви зробити бодай щось дієве для завершення агресії Росії, враховуючи його попередні публічні заяви.
"Але в мене ще залишається надія, що хоча б щодо своїх власних громадян, більшість із яких – православні християни, Ваша паства, у Вас знайдуться духовні сили проявити людяність і турботу", – зазначив Епіфаній.
За його словами, тіла понад трьох тисяч убитих російських військовослужбовців знаходяться на землі України. Вітчизняна влада зверталася до Міжнародного Червоного Хреста з закликом посприяти поверненню тіл до Росії, але відповіді з російського боку досі не дочекалася.
"Тому я звертаюся до Вас, як голови РПЦ – виявіть хоча б до своїх співгромадян та пастви милосердя. Якщо не можете підняти свій голос проти агресії – хоч би допоможіть забрати тіла російських солдатів, життя яких стало платою за ідеї "русского мира" – Ваші та Вашого президента", – додав Епіфаній.
Нагадаємо, що під час ворожого обстрілу Гостомеля був знищений літак Ан-225 "Мрія".
До слова, у Харкові десятки російських військових здалися в полон Збройних сил.