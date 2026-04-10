Таможня получила нового руководителя: что о нем известно

"Правительство назначило председателем Государственной таможенной службы Ореста Мандзия. Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес Министр финансов Сергей Марченко", - отметила Свириденко.

По ее словам, Кабмин ожидает от нового руководителя продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства.

"Рассчитываем на последовательную работу по реализации этих изменений и дальнейшее усиление институциональной способности таможенной службы", - добавила премьер-министр.

Что известно об Оресте Мандзия

Напомним, что Орест Мандзий до назначения главой таможни был руководителем одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро.

В течение 2001-2017 годов он работал на различных должностях в системе МВД, в частности в Лычаковском и Франковском райотделах во Львове, областных управлениях МВД на Львовщине и Ровенщине, департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины и тому подобное.