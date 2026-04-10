Таможня получила нового руководителя: что о нем известно

13:48 10.04.2026 Пт
2 мин
Новый руководитель таможни имеет опыт работы в МВД и НАБУ
Константин Широкун
Фото: Орест Мандзий (скриншот видео)

Новым главой Государственной таможенной службы стал Орест Мандзий, соответствующее представление внес министр финансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Завладел 88 млн гривен. Экс-главе миграционной службы сообщили о подозрении

"Правительство назначило председателем Государственной таможенной службы Ореста Мандзия. Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес Министр финансов Сергей Марченко", - отметила Свириденко.

По ее словам, Кабмин ожидает от нового руководителя продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства.

"Рассчитываем на последовательную работу по реализации этих изменений и дальнейшее усиление институциональной способности таможенной службы", - добавила премьер-министр.

Что известно об Оресте Мандзия

Напомним, что Орест Мандзий до назначения главой таможни был руководителем одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро.

В течение 2001-2017 годов он работал на различных должностях в системе МВД, в частности в Лычаковском и Франковском райотделах во Львове, областных управлениях МВД на Львовщине и Ровенщине, департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины и тому подобное.

Напомним, ранее правительство утвердило среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни - одно из ключевых направлений в Национальной стратегии доходов до 2030 года.

Подробнее о реформе таможни читайте в материале РБК-Украина"Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу".

